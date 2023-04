Positiver Rückblick auf das Rotkreuz-Jahr

Die Rotkreuz-Abteilung Dornbirn führte die 100. Jahreshauptversammlung durch.

Das Schulungsteam der Rotkreuz-Abteilung Dornbirn führte im vergangenen Jahr zahlreiche Fortbildungen durch. Aufgrund der Lehrmeinungsänderung konnten in sehr kurzer Zeit alle aktiven Sanitäterinnen und Sanitäter auf die neuen Inhalte geschult werden. Dabei sprach Rüdisser einen großen Dank an den Schulungsreferenten Stefan Bampi, der dieses Projekt umgesetzt hat, aus.

Auch in Sachen Neuaufnahmen blickte die Rotkreuz-Abteilung positiv aus fas Jahr 2022 zurück. Im Vergleich zu den durchwachsenen Vorjahren konnte die Zahl der Aufnahmen direkt aus dem Zivildienst bzw. dem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) gesteigert werden. „Eine weitere erfreuliche Entwicklung ist, dass wir immer mehr Mitglieder unserer Jugendgruppe in die Ausbildung zum/r Rettungssanitäter:in schicken und somit in den Aktivstand übernehmen können“, so Rüdisser.