Positiver Rechnungsabschluss der Gemeinde Götzis

Der Sparkurs in Götzis trägt Früchte und so konnte das vergangene Jahr mit einem Überschuss von 854.000 Euro abgeschlossen werden.

„Wir sind stolz darauf, dass die Bemühungen sämtlicher Abteilungen im Rathaus dem unumgänglichen Sparkurs Früchte getragen haben. Wir sind auf einem guten Weg, wieder Handlungsspielraum für künftige Projekte zu bekommen“, freut sich Bürgermeister Christian Loacker über den Rechnungsabschluss 2017. Trotz dieser positiven Bilanz will der Bürgermeister nicht verschweigen, dass dies für die Gemeinden immer schwieriger wird. „ Schwierig sei für die Kommunen, dass diese zwar immer mehr Aufgaben übernehmen müssten, aber gleichzeitig weniger finanzielle Mittel bekämen“, so Loacker. Dabei stellen vor allem die Aufwendungen für die Transferzahlungen an das Land Vorarlberg weiterhin eine große Herausforderung für das Budget dar und im Jahr 2017 schlugen sich diese in Götzis mit rund 6 Millionen Euro im Budget nieder.