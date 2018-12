Positive Weihnachtsüberraschungen aus Übersee

Vielmehr Anmeldungen als noch vor zwölf Jahren gibt es für die zweite Heim-Weltgymnaestrada.

Bei Brasilien ist man zunächst von 400 Personen ausgegangen, wurde dann auf 593 aufgestockt und laut den aktuellsten Infos werden es sogar 620 Personen sein. Damit wird die brasilianische Delegation beinahe doppelt so groß sein wie bei der letzten Weltgymnaestrada 2015 in Helsinki! Man erinnere sich, dass mit der Gymnaestrada 2007 der Brasilianer Peterson da Cruz nach Vorarlberg gekommen ist und in Götzis die Gruppe Zurcaroh aufgebaut hat.