Positive Gemeinwohlbilanz in MÃ¤der

Die Kummenberggemeinde zeigt sich in zahlreichen Bereichen der Gemeinwohlökonomie als vorbildlich.

Mäder . Mäder ist eine der beiden Pilotgemeinden in Vorarlberg, die sich auf das Experiment Gemeinwohlbilanz für Gemeinden eingelassen hat. Bereits bei der ersten Bilanz vor zwei Jahren konnte ein hervorragendes Ergebnis in der Gemeinde erzielt werden – kürzlich hat sich Mäder erneut einer Prüfung unterzogen.

Die Gemeinwohlökonomie ist eine umsetzbare Alternative für Unternehmen, Gemeinden und Institutionen. Wirtschaftlicher Erfolg wird nicht mehr anhand monetärer Faktoren wie Bilanzgewinn oder Bruttoinlandsprodukt gemessen. In der Gemeinwohlökonomie zählen Werte wie Deckung der Grundbedürfnisse, Lebensqualität und Gemeinschaft. Dazu konnte Auditor Bernhard Oberrauch aus Bozen Mäder auch in diesem Jahr wieder ein gutes Zeugnis ausstellen und sah die Gemeinde in einigen Bereichen sogar als vorbildlich. Einen starken Partner für die Gemeinwohlidee hat die Gemeinde in der Firma Gunz gefunden. Das Unternehmen ist Vorreiter in Sachen Fairer Handel – 2019 wurden alle Schokoladeartikel im Sortiment auf Fair Trade umgestellt. Die Investition betrug mehr als eine Million Euro und wurde ohne Preiserhöhungen durchgezogen.