Posaunen und Polka am Pool

Musikverein Frastanz spielte im Septett im Schwimmbad Felsenau und an anderen Stationen

Anschließend wurde das musikalische Parzellenhopping durch Fellengatter an der Volksschule Fellengatter und im Hanfland fortgesetzt, wo die Bläser bekannte Melodien im Mariagrüner Ried erklingen ließen. Zum Abschluss wurde bei Jürgen Blacha in der Letztestraße eingekehrt.

Begeisterte Zuhörer in Frastanz größter Parzelle bekamen unter anderem die Slovonicka Polka und den Rainermarsch zu hören, zu dem die sieben Musiker auch sangen. Großes Talent auf ihren Instrumenten bewiesen Jürgen Blacha an der Tuba, Markus Hoyer an der Posaune, Julia Gabriel und Veronika Ronge an der Klarinette, Leo Summer am Tenorhorn sowie David Müller und Bernhard Dobler auf der Trompete.