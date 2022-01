Portrait von Altbürgermeister Helmut Lampert enthüllt

Bürgermeistergalerie im Stiegenhaus des Gemeindeamtes

Vor drei Jahren, genau am 8. November 2018, trat Altbürgermeister Helmut Lampert seinen wohlverdienten Ruhestand an. Er war 27 Jahre Bürgermeister der Gemeinde Göfis. „Helmut Lampert hat sich in seiner Amtszeit sehr engagiert und viele Projekte in Göfis umgesetzt, die nachhaltig, richtungsweisend und für die Dorfgemeinschaft in sozialer und kultureller Hinsicht bedeutungsvoll waren und noch sehr lange sein werden.“, sprach Bürgermeister Thomas Lampert und bedankte sich bei seinem Vorgänger.