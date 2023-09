Porto – eine Stadt zum Flanieren

Kurze Kaffee-Pause direkt am Fluss Duoro.

„Den zweiten Tag haben wir mit einer Free Walking Tour in Ribeira, der Altstadt Portos, begonnen. Eine temperamentvolle und lebendige Portugiesin hat uns durch die engsten Gassen geführt, kulturelle und geschichtliche Besonderheiten erzählt und uns zu den schönsten Aussichtspunkten gebracht. Am Nachmittag sind wir gemütlich

flaniert und über aufwändig gestaltete Fußwege hinunter zur Uferpromenade Cais da Ribeira gelangt. Porto ist voller schöner Kulissen, bunten kleinen Häusern, netten Cafés und unglaublichem Flair“, erzählt Mario. „Zu später Stunde haben wir noch 240 Stufen bestiegen um auf den höchsten Glockenturm Portugals „Torre dos Clérigos“ zu gelangen“, so Stefanie.