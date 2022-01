Porsche Dornbirn und Bregenz ab sofort unter Rudi Lins

Mit den neuen Standorten ist Rudi Lins mit einem Schlag der größte Autohändler Vorarlbergs, die Übernahme tritt am heutigen Montag in Kraft.

Die Porsche Inter Auto (PIA), Europas größtes Autohandelsunternehmen, hat sich zurückgezogen und die Geschäfte an das Oberländer Familienunternehmen Autohaus Rudi Lins GmbH übergeben, bereits im vergangenen Jahr wurden die Verträge unterzeichnet. Ab heute, 10. Jänner, ist die Übernahme der Betriebe Porsche Dornbirn, Bregenz und Strolz in Hard in Kraft, über die Verkaufssumme wurde Stillschweigen vereinbart.