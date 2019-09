Pop & Wave Party in der Spielboden Kantine

Am 6. September vibriert wieder die Tanzfläche im Spielboden.

Dornbirn. „Bühne frei für das Mega-Spektakel Pop & Wave Party“, heißt es am kommenden Freitag wieder in der Dornbirner Spielbodenkantine. „Der Hochsommer hat uns aufgeheizt und bringt beste Partylaune mit sich, deshalb wollen wir ordentlich feiern“, so Alex Micheluzzi, der bereits gemeinsam mit seinem Organisations-Team in den Startlöchern steht. Mit legendären Hits der 80er Jahre und beliebten Raritäten von Top-Bands, will die Pop & Wave-Crew gemeinsam mit den Partygängern durch die Nacht feiern. Auf die Besucher wartet wieder Musik von den Kultbands Depeche Mode, The Cure, VNV Nation, Alphaville, Placebo, Camouflage, U2, Tears for Fears, OMD, Apoptygma Berzerk, Yazoo, Covenant, Rammstein und viele mehr. Eine Videowall und jede Menge Einblendungen runden die einzigartige Veranstaltung ab und sorgen für die passende Atmosphäre – und die perfekte Einstimmung auf die große und bereits 36. Depeche Mode Party, die dann am 5. Oktober stattfindet.