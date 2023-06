Poolbar-Vorfreude, Schulschluss und Ferienbeginn

Bildungsminister Martin Polaschek und Poolbar-Chef Herwig Bauer sind am Freitag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Mit Blick auf die Zukunft plant das Bildungsministerium eine neue Initiative zur Verbesserung der Lehrerausbildung, die im Herbst anlaufen soll. Mit der beginnenden Ferienzeit gibt Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) einen überwiegend positiven Rückblick auf das abgelaufene Schuljahr. Bildungsminister Martin Polaschek ist am Freitag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Am 6. Juli startet wieder das Poolbar Festival. Im Reichenfeldpark in Feldkirch werden eifrig Architektur und Technik für das Poolbar Festival aufgebaut. Das Team arbeitet mit Hochdruck daran, das Festivalgelände um das Alte Hallenbad zu einem beeindruckenden Veranstaltungsort für die kommenden Wochen zu verwandeln. Zahlreiche Acts werden wieder ihr Können zeigen. Auf was sich die Besucher genau freuen können, erzählt Organisator und Poolbar-Chef Herwig Bauer bei "Vorarlberg LIVE".