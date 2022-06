Poolbar, Trachten und Politik

Poolbar-Chef Herwig Bauer, Landestrachtenverband-Obfrau Ulrike Bitschnau und Grüne-Landessprecherin Eva Hammerer sind am Dienstag zu Gast in "Vorarlberg LIVE".

Am 7. Juli startet das Poolbar Festival in Feldkirch. Zahlreiche Acts werden wieder ihr Können zeigen. Auf was sich die Besucher genau freuen können, erzählt Organisator Herwig Bauer in "Vorarlberg LIVE".