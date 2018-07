poolbar – es läuft ...

Das Alte Hallenbad wird auch in der dritten Festivalwoche gerockt.

Feldkirch Alice Merton, Deap Vally, „Goldroger“, „Scheibsta & die Buben“, die Hearts Hearts, Jazzbrunch mit Mia Luz & Toni Eberle und die Liechtenstein-Vorarlberg-Schaufensternacht – so liest sich Woche 2 des poolbar-Festivals. Doch Woche 2 war einmal, seit Montag geben sich die Headliners der Woche 3 die Klinke in die Hand. Ziggy Marley, Eels und Joan As Police Woman rockten bereits das Alte Hallenbad. Zwischendurch hatte die Musik-Performance-Installation „Stabat Mater“ Premiere. Für heute, Donnerstag, haben sich die Shout Out Louds angesagt. Am Freitag folgen 5K HD und Hayden James, am Samstag die große offizielle poolbar-Geburtstagsparty mit allem Drum und Dran und bei freiem Eintritt. Jazzfrühstück und Tagebuchslam schließen die poolbar-Woche am Sonntag ab.