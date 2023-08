Poolbar-Bilanz, Jannersee-Triathlon und das große Kinder-Gesundheitsbuch

Brigitte Pregenzer, Björn Lamprecht und Herwig Bauer sind am Freitag bei "Vorarlberg LIVE".

Am Samstag heißt es in Lauterach wieder: schwimmen, radeln, laufen. Beim 29. Jannersee-Triathlon gehen wieder zahlreiche Athleten aus Vorarlberg und Umgebung an den Start. Organisator Björn Lamprecht spricht mit Pascal Pletsch über die Vorbereitungen und worauf sich die Teilnehmer freuen können.