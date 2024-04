Poly-Schüler tauchten in die Baubranche ein

Schüler des Fachbereichs Handwerk Plus erlebten zwei Arbeitstage als Maurer.

Dornbirn. Zwei Tage lang konnten Schüler und Schülerinnen der PTS Dornbirn in zwei großen Baufirmen und am Maurerausbildungszentrum Hohenems im Bereich Hochbau schnuppern und dabei eigene Werkstücke betonieren.

Das MAZ (Maurerausbildungszentrum) Hohenems sowie die Firmen I&R Schertler und Hilti & Jehle öffneten die Tore ihrer Lehrwerkstätten, damit drei Gruppen des Fachbereiches Handwerk Plus zwei Arbeitstage als Maurer erleben konnten. „Besonders jetzt im Frühjahr, wenn die Lehrstellen für den Herbst vergeben werden, machen sich Jugendliche Gedanken, welchen Beruf sie in den nächsten Jahren ausüben wollen. Das ist der ideale Zeitpunkt, sie mit der Baubranche vertraut zu machen, da die Vorarlberger Baufirmen erstklassige Lehrstellen mit exzellenter Ausbildung und attraktiven Gehaltsangeboten anbieten“, meinte der Ausbildungsleiter des MAZ Stephan Moosbrugger.

Eine andere Gruppe des Fachbereiches Handwerk Plus war in der Lehrwerkstätte von I&R Schertler ebenfalls mit dem Berechnen von Betonbedarf gefordert: Hier entstand ein Billardtisch. Dabei erfuhren die Schüler unter der fachkundigen Anleitung vom Lehrlingsausbilder Michael Spettel und einigen seiner insgesamt 21 Lehrlingen, dass Mathematik ein wesentliches Element einer Ausbildung am Bau ist. Zunächst analysierten sie die geometrischen Formen des Billardtisches und zerlegten sie in einzelne Bauteile, deren Volumen berechnet wurde. Die zylindrischen Aussparungen für die Billardkugel wurden sorgfältig berücksichtigt und so ergab sich ein herausforderndes Rechenbeispiel. Anschließend folgte die praktische Arbeit.