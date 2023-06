Poly Dornbirn kürt sich sensationell zum Bundessieger

(Ingo Hagspiel Text): Am Montag 5.6. starteten wir mit dem Zug von Dornbirn Richtung Lindabrunn in Niederösterreich. Die Jungs waren hochmotiviert um den Titel nach Vorarlberg zu holen. Zu Beginn war es eine Vision, die sich dann doch zur Realität entwickelte. Doch alles der Reihe nach. Um 17 Uhr sind wir in der Sportschule Lindabrunn angekommen und konnten gleich unsere Zimmer beziehen. Nach dem Abendessen war noch die Auslosung, die im Rahmen der Eröffnungsfeier zelebriert wurde. Danach war Ruhe angesagt, da die Zugfahrt doch mehr Kraft gekostet hatte als gedacht. Die Vorrundenspiele starteten am Dienstag 6.6. um 9 Uhr, wo wir gleich gegen den großen Favoriten aus der Bundeshauptstadt Wien starteten. Es war ein richtungweisendes Spiel, welches wir knapp mit 1:0 gewonnen haben. Der Anfang war gemacht und die Jungs merkten, dass heuer was möglich ist.