Polizistinnen sollen in Tirol von Vorgesetztem belästigt worden sein

In Tirol haben mehrere Fälle von verbaler Belästigung von Polizistinnen durch einen Vorgesetzten für Aufregung gesorgt.

Jahrelange Belästigung: Polizistinnen brechen ihr Schweigen

Verbale Belästigung und eine gewisse Systematik

Im Zuge der Ermittlungen stellte sich offenbar heraus, dass der betroffene Polizist jahrelang gleich vorgegangen sei. Körperliche Übergriffe soll es nicht gegeben haben, teilte der Tiroler Landespolizeichef Helmut Tomac mit. Der strafrechtliche Verdacht habe sich weiters nicht erhärtet, dennoch werde der Staatsanwaltschaft Innsbruck ein Bericht übermittelt. "Wir dürften es mit einer Vielzahl von verbalen Belästigungen und einer gewissen Systematik zu tun haben", begründete Tomac die vorläufige Suspendierung. Ein solches Verhalten werde bei der Tiroler Polizei nicht toleriert. Der Landespolizeidirektor wies darauf hin, dass es in jedem Bezirk Kontaktfrauen sowie einen Gleichbehandlungsbeauftragten gebe. Gerade in solchen Fällen könnten diese auch außerhalb des "Dienstweges" vertrauensvoll angesprochen werden.

SPÖ empört: 'Männerbranche' keine Rechtfertigung für Übergriffe

Empört über die Vorfälle zeigte sich die SPÖ. "Nach wie vor müssen sich viele Frauen auch im beruflichen Umfeld mit Grenzüberschreitungen und Machtmissbrauch auseinandersetzen", stellte die Tiroler Nationalratsabgeordnete Selma Yildirim am Donnerstag in einer Aussendung fest. "Es macht mich betroffen, dass Frauen der Ansicht sind, sie müssten das ertragen. Ich kann die Hilflosigkeit und die Scham aber nachvollziehen. Weder eine 'Männerbranche' ist eine Rechtfertigung für Übergriffe noch sonst irgendwas", teilte die SPÖ-Landesfrauenvorsitzende mit. Sie kündigte eine parlamentarische Anfrage an Innen- und Frauenministerium in der Angelegenheit an.