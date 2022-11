Polizisten retten 69-Jährigen aus sinkendem Auto

Zwei mutige Polizisten der Kantonspolizei St.Gallen retteten einem 69-Jährigen das Leben. Sie zogen ihn aus einem sinkenden Auto, das zuvor in einen Fluss geraten war.

Am Freitagmorgen, 18. November 2022, kurz vor 6.24 Uhr, hat die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung erhalten, dass ein Auto in den Steinenbach geraten sei.

Mutige Polizisten sprangen ins Wasser und retteten 69-Jährigen

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 69-jährige Mann mit seinem Auto auf der Grynaustrasse von Tuggen Richtung Uznach. Aus bislang unbekannten Gründen kam das Auto auf Höhe des Parkplatz Grynau von der Fahrbahn ab und rollte über das Wiesenbord in den angrenzenden Steinenbach. Das Auto trieb anschliessend in der leichten Strömung flussabwärts. Die als erste am Unfallort eintreffende Polizeipatrouille konnten das Auto ausfindig machen. Zwei Polizisten begaben sich ins Wasser und konnten den 69-jährigen Mann weitgehend unverletzt aber unterkühlt aus dem Auto und dem Wasser retten. Er wurde danach vom Rettungsdienst ins Spital überführt.