Polizist rettet 80-Jährige vor dem Ertrinken

Ein Polizist sprang im schweizerischen Uznach in den eiskalten Steinenbach, um eine verunfallte 80-Jährige aus ihrem Auto zu befreien.

Am Sonntagabend, den 3. Dezember, um 18:15 Uhr, ist eine 80-Jährige mit ihrem Auto, zusammen mit ihrem gleichalterigen Ehemann und einem Hund, in den Steinenbach gefahren. Der Mann konnte sich selbstständig aus dem Auto und dem Wasser befreien. Die Frau wurde von einem herbeieilenden Polizisten vor dem Ertrinken gerettet. Für den Hund kam jede Hilfe zu spät.

Aus noch unbekannten Gründen lenkte die 80-jährige Frau das Auto über die Straße hinaus in das kalte Wasser des Steinenbach, wo das Auto sank. Glücklicherweise wurde der Unfall durch ein Paar beobachtet, welches sofort die Rettungsdienste alarmierte. Dem 80-jährigen Ehemann gelang es sich selbstständig aus dem Auto zu befreien und sich an Land zu retten.

Polizist rettet 80-Jährige

Ein 40-jähriger Kantonspolizist, welcher an den Ereignisort ausgerückt ist, beurteilte die Situation als dringend und begab sich beherzt in das kalte Wasser. Er wurde von einer Drittperson mit einem Abschleppseil gesichert. Den bis zum Hals im Wasser stehenden Polizisten gelang es, eine Autotür zu öffnen und die Frau zu greifen, welche sich im Innern des Autos in einer Luftblase befand. Noch bevor die restlichen Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, konnte die Frau an Land gebracht werden.