Polizist oder Partylöwe? Münchner Oktoberfest eskaliert

Auf dem diesjährigen Oktoberfest in München sorgten Polizisten mit unkonventionellen Aktionen für fröhliche Feststimmung.

Auf dem Münchner Oktoberfest sorgten Polizisten in diesem Jahr für unerwartete Freude bei den Festbesuchern. Anstatt Leute festzunehmen, verschiedene Bereiche kontrollieren oder Betrunkene unter Kontrolle zu kriegen, sieht man die Beamten am tanzen, singen, an der Schießbude und sogar auf der Rutsche. Virale Videos zeigen, wie ein Beamter in einem Polizei-Mobil zu "YMCA" tanzt und mitsingt, während die Menschen vor dem Mobil fröhlich miteinstimmen.