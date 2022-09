Polizeiinspektion Lauterach unter neuer Leitung

Mit 1. September 2022 wurde Kontrollinspektorin Melanie Bauernfeind zur neuen Leiterin der Polizeiinspektion Lauterach bestellt. Sie folgt dem bisherigen Leiter, Kontrollinspektor Jürgen Barfus, welcher zum Bezirkspolizeikommando Bregenz wechselte, nach.

KontrInsp Bauernfeind trat am 01.04.2009 in die Österreichische Bundespolizei ein und sammelte ihre ersten dienstlichen Erfahrungen als eingeteilte Beamtin auf der Polizeiinspektion Lauterach. In den Jahren 2015/2016 absolvierte sie den Grundausbildungslehrgang für dienstführende Wachebeamt*innen und versah danach auf der Polizeiinspektion Höchst ihren Dienst, wo sie schließlich zur 2. Stellvertreterin des Dienststellenleiters ernannt wurde.