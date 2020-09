Polizeiinspektion Götzis unter neuer Leitung

Mit 01. Oktober wird Kontrollinspektor Bernd Feurstein zum neuen Leiter der Polizeiinspektion Götzis bestellt.

Feurstein folgt dem bisherigen Kommandanten Kontrollinspektor Peter Moosbrugger, der in den Ruhestand wechselte, nach. Kontrollinspektor Bernd Feurstein trat am 01.09.1999 in die österreichische Bundespolizei ein und sammelte seine ersten dienstlichen Erfahrungen als eingeteilter Beamter auf der Polizeiinspektion Lustenau.

Im Jahr 2009 absolvierte er den Grundausbildungslehrgang für dienstführende Wachebeamte und versah danach wieder, nunmehr als dienstführender Beamter auf der Polizeiinspektion Lustenau seinen Dienst. In den darauffolgenden Jahren wurde er zum 3. Stellvertreter und in weiterer Folge zum 2. Stellvertreter des Kommandanten befördert.

2017 wurde Feurstein zum 1. Stellvertreter des Kommandanten ernannt. Diese Funktion übte er bis zu seiner Bestellung als Leiter der Polizeiinspektion Götzis aus. Seine besonderen Fähigkeiten stellte er in verschiedenen Sonderverwendungen unter Beweis – so zum Beispiel als Bezirksspurensicherer, als Vortragender bei Aus- und Fortbildungsveranstaltungen, als leitender Glücksspielermittler in Lustenau sowie als polizeilicher Einsatzleiter in schwierigen Situationen.