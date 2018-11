Polizeiinspektion auf Schoppernauer Heimatbühne

Erfolgreiche Premiere "Dümmer als die Polizei erlaubt"

Noch bevor der Vorhang im F.M. Felder Saal richtig aufging wurden die zahlreich erschienen Premierengäste von der Putzfrau Ayshe (Birgit Wüstner) auf humorvolle Art begrüßt und auf einen komödiantischen Abend eingestimmt. Das Publikum durfte sich auf ein Lustspiel von Sebastian Kolb und Markus Scheble unter der Regie von Theaterverein Obfrau Helga Oberhauser freuen. Mit der Dialekt- Inszenierung „Dümmer als die Polizei erlaubt“, gespielt in drei Akten, präsentierten die Theaterspieler der Heimatbühne Schoppernau ein Stück voll gespickt mit Missständen der Polizeiinspektion, Verwirrung, hinterlistige Machenschaften, Verschwörungen und Komplotte.

Auf dem Polizeirevier kämpft Chefinspektor Posch (Ludwig Simma) der strafversetzt hier Dienst tut, mit der Dummheit und seiner Meinung nach Untauglichkeit seiner beiden Untergebenen Schneider (Marlene Kohler) und Fendt (Christian Dietrich). Die Dorfklatsche Moser (Emma Fetz) sorgt für tägliche Aufregung auf der Polizeidienststelle, während sich die Augenweide und Sekretärin Strobel (Rebecca Fetz) Vorwürfe und Unterstellungen gefallen lassen muss. Als dann der zuständige Polizeipräsident Hydlicska (Wolfgang Berbig) eine Inspektion anmeldet ergreift der aufstrebende Chefinspektor seine Chance und heckt gemeinsam mit den Schweinebauern Oskar (Johannes Oberhauser) einen raffinierten Plan aus. Kaum ist das Dienstfahrzeug in der Werkstatt findet der heimlich geplante Banküberfall statt. Mit dem zuvor konfiszierten Mofa kommen die Theaterspieler dann so richtig in Fahrt und los geht die Verbrecherjagd.