Wilde Verfolgungsjagd durch Dornbirn endet mit Festnahme

In Dornbirn kam es am Mittwoch zu einem größeren Polizeieinsatz.

Ein 18-jähriger Pkw-Lenker entzog sich am Mittwoch in Dornbirn einer Polizeikontrolle und führte die Ordnungshüter durch mehrere Straßen der Stadt, wobei er nicht nur Verkehrsregeln missachtete, sondern auch Passanten gefährdete.

Mehrere brenzlige Situationen

Die rasante Flucht begann in der Franz-Michael-Felder-Straße und führte über den Grabenweg, die Dr. Anton-Schneider-Straße, die L 3 Haselstauderstraße und schließlich die Tobelgasse. Während der gesamten Verfolgungsfahrt kam es zu mehreren brenzligen Situationen, in denen sowohl ein Mann mit seinem Hund als auch ein Fahrradfahrer konkret gefährdet wurden. Die Flucht endete erst, als der junge Mann mit einer Steinmauer in der Tobelgasse kollidierte. Obwohl er sein beschädigtes Fahrzeug zurückließ und zu Fuß weiterflüchtete, konnte er von der Polizei kurz darauf gestellt und festgenommen werden.