Polizeidiensthund "Safira" spürt Einbrecher auf

"Safira" konnte einen Einbrecher per Geruchsspur finden.

Bereits am vergangenen Donnerstag gegen 3 Uhr versuchte eine vorerst unbekannte Täterschaft bei einem Kiosk in Götzis zwei Fenster einzuschlagen. Da es dem Täter nicht gelang in den Kiosk einzubrechen, flüchtete er zu Fuß. Die Polizei Götzis forderte für die Fahndung die Polizeidiensthundestreife an. Der Polizeihund "Safira" wurde am Kiosk zur Geruchsaufnahme des Täters angesetzt. Die Hündin verfolgte daraufhin zielstrebig die Geruchsspur über eine Strecke von 300 Meter durch Siedlungsgebiet.