Polizeiauto in Brand gesteckt: 18-Jähriger gestand

Ein 18 Jahre alter Bursche ist von der Kärntner Polizei als Brandstifter ausgeforscht worden: Er hatte am 10. Mai am Villacher Hauptplatz ein Polizeiauto, das vor der Polizeiinspektion am Hauptplatz gestanden war, mit Benzin übergossen und angezündet. Verletzte gab es nicht, das Auto war allerdings ein Totalschaden.

Das Feuer war gegen 4.30 Uhr bemerkt worden. Die Feuerwehr bekam die Flammen zwar rasch unter Kontrolle, trotzdem wurde die Hausfassade beschädigt. Der 18-jährige Afghane gab zu, das Feuer gelegt zu haben, als Motiv nannte er “allgemeinen Frust”. Bei der Vernehmung gab er außerdem einen Einbruchsversuch zu. Er hatte zwei Tage vor der Brandstiftung bei zwei Juwelieren in Villach versucht, mit einem Hammer die Auslagenscheibe einzuschlagen. In beiden Fällen widerstand das Sicherheitsglas aber dem Angriff. Der Bursche wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.