Polizei warnt: Betrüger in Feldkirch unterwegs

Ein bislang unbekannter Mann verschaffte sich am Freitag gegen den Willen der 81-jährigen Bewohnerin Zugang zu einem Wohnhaus und verlangte anschließend zehn Euro für die Zählung ihrer Glühbirnen. Zudem fehlten mehrere Wertgegenstände.

Der Unbekannte läutete am Freitag zur Mittagszeit bei einem Wohnhaus in Feldkirch. Als die 81-jährige Bewohnerin die Tür öffnete, gab der Mann an, die Glühbirnen im Haus zählen zu müssen. Die 81-Jährige verweigerte ihm jedoch den Zutritt zum Haus, worauf der Mann gegen ihren Willen das Haus betrat und anfing, die Glühbirnen durchzuzählen. Im Anschluss verlangte er zehn Euro für seine Tätigkeit. Nachdem der Mann das Haus wieder verlassen hatte, bemerkte die Frau, dass mehrere Wertgegenstände fehlten.