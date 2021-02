Polizei Vorarlberg forschte falschen "Coronatester" aus

Die Polizei hat einen 31-jährigen Mann ausgeforscht, der in Vorarlberg mit einer Corona-Betrugsmasche unterwegs gewesen sein soll.

Der Mann gab sich gegenüber älteren Personen als Corona-Tester des Mobilen Hilfsdienstes bzw. des Krankenpflegevereins aus, um so in die Wohnungen zu gelangen. Am Freitag wurde der Mann bei einem neuerlichen Versuch gestellt, er sei aber nur teilgeständig, so die Exekutive.