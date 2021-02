Corona-Betrugsmasche: Polizei warnt Bevölkerung

Ein noch unbekannter Mann versuchte gestern durch eine angebliche "Corona-Testung" Wertgegenstände aus einer Wohnung in Dornbirn zu entwenden.

Gestern, gegen 13.45 Uhr läutete ein bislang unbekannter Mann in Dornbirn an der Wohnungstüre in einem Wohnblock. Als die betagte Bewohnerin öffnete, erklärte ihr der Mann, dass er im Namen des Mobilen Hilfsdienstes bzw. den Krankenpflegevereins "Corona-Testungen" durchführen solle. Der Unbekannte bat die Frau, in einen Becher zu urinieren damit er im Anschluss einen "Corona-Test" durchführen könne. Die Frau begab sich daraufhin ins Bad, kehrte jedoch kurz darauf unverrichteter Dinge wieder zurück. Kurz darauf verließ der Mann die Wohnung.