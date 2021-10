Polizei sucht Zeugen nach Unfall in Lustenau

Zeugenaufruf: Am Mittwochmorgen war ein 16-Jähriger mit dem E-Bike in Lustenau unterwegs, als er von einem weißen Pkw erfasst wurde.

Ein 16-Jähriger fuhr am frühen Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr mit seinem E-Bike auf der L203 in Richtung Lustenau, als plötzlich ein weißer Pkw das Fahrrad auf Höhe des Streckenkilometers 7,0 von hinten erfasste. Der Bursche wurde dabei in eine angrenzende Wiese geschleudert und zog sich leichte Verletzungen zu.