Polizei sucht nach Unfall in Lustenau nach verletztem Radfahrer

In Lustenau kam es am Mittwochabend zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem jugendlichen Fahrradfahrer. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am Mittwoch, 3. Jänner 2024 gegen 19 Uhr, fuhr eine Pkw-Lenkerin in Lustenau aus der Rotkreuzstraße auf die Hagstraße in der Absicht in Richtung Fußach zu fahren. Nachdem die Pkw-Lenkerin in die Hagstraße einfuhr, kam es zur rechtsseitigen Kollision mit einem auf dem Fahrradstreifen fahrenden Fahrradfahrer.