Polizei sieht keine Gefährdung für Weihnachtsmärkte in Vorarlberg

Nach dem Angriff in Straßburg am Rande eines Weihnachtsmarktes sieht man in Vorarlberg keine erhöhte Gefährdung.

Fahndung nach Cherif C. läuft

Die Fahndung nach Cherif C. läuft derweil sowohl in Frankreich wie Deutschland auf Hochtouren. Er wird verdächtigt, nach einer versuchten Festnahme am Dienstagmorgen in den Abendstunden in der weihnachtlich geschmückten Innenstadt um sich geschossen zu haben. Der polizeibekannte Gefährder könnte mit einem gestohlenen Taxi unterwegs sein. Zwei Menschen wurden am Dienstagabend getötet, ein Opfer sei hirntot, zwölf Menschen wurden verletzt, sagte der Pariser Antiterror-Staatsanwalt Remi Heitz am Mittwoch in Straßburg.