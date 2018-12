ORF-Reporter berichtet: "Da lag ein Tourist mit einem Kopfschuss"

ORF-Reporter und Augenzeuge Peter Fritz berichtet per Telefon aus Straßburg, wie er Zeuge der Schießerei im Zentrum der Stadt wurde und sich die Ereignisse überschlugen.

Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag befand sich Fritz in einem Restaurant im Inneren der Stadt. Dieses wurde nach dem Vorfall in ein Not-Lazarett verwandelt. Direkt vor der Tür des Lokals wurde ein Mann angeschossen. “Ich sah einen thailändischen Touristen mit einem Kopfschuss. Ich habe das Blut aus seinem Hinterkopf laufen gesehen”, berichtet Fritz. “Ich habe dann mit ein paar Passanten versucht Erste Hilfe zu leisten. Wir haben ihn hier in dieses Lokal gebracht, haben mit zwei Medizinerinnen versucht eine Herzdruckmassage durchzuführen.” Nach 45 Minuten sei aber klar gewesen, dass diese Maßnahmen sinnlos gewesen seien.