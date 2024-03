Polizei klärt sieben Einbruchsdiebstähle auf

Polizeibeamte aus Rankweil haben nach intensiven Nachforschungen einen 29-jährigen Österreicher mit insgesamt sieben Einbruchsdiebstählen in Verbindung gebracht, die zwischen November 2023 und Jänner 2024 stattfanden.

Die Einbrüche ereigneten sich in einem Unternehmen in Röthis, Bezirk Feldkirch, sowie in einem weiteren Fall in Hohenems. Ziel des Einbrechers waren dabei die in den Betrieben aufgestellten Automaten.