Polizei kann zusammenpacken

Noch in diesem Jahr soll das neue Polizeigebäude am Bahnhof bezogen werden.

Dornbirn. Der Bau der neuen Polizeizentrale in der Messestadt ist voll im Zeitplan und so sollen das Bezirkskommando sowie die Polizeiinspektion Dornbirn noch in diesem Jahr einziehen.

Aufträge an heimische Unternehmen

Trotz aller Coronamaßnahmen konnte der Zeitplan für den Bau der neuen Polizeiinspektion am Bahnhof Dornbirn eingehalten werden und so konnten nach der Firstfeier im April über den Sommer die technischen Anlagen und Leitungen eingebaut werden. Auch die Innenflächen des Gebäudes, sowie die Fassade konnten nun in den vergangenen Wochen fertiggestellt werden und so sind die Arbeiter derzeit mit dem Feinschliff für die neue Sicherheitszentrale beschäftigt. Erfreulich hervorzuheben an dieser Stelle, dass der Großteil der Aufträge an heimische Unternehmen ging.

Investitionen durch Vermietung amortisieren

Für die Realisierung des neuen Standorts beim Bahnhof stellt die Stadt Dornbirn das Grundstück und das Gebäude zur Verfügung, das anschließend an den Bund weitervermietet wird, womit sich die Investitionen der Stadt durch die Vermietung wieder amortisieren. Rund 6 Millionen Euro werden von der Stadt in dieses Projekt investiert, wobei es zwischenzeitlich bereits nach Mehrkosten aussah. Hauptursache dafür waren vor allem Kostenerhöhungen bei Handwerkern und die jährliche Indexanpassung, doch Hochbaustadtrat Christoph Waibel kann diesbezüglich Entwarnung geben: „Wir konnten im Laufe der Arbeiten einige Einsparungen vornehmen und liegen somit wieder im finanziellen Soll“.

Räume für Polizeiinspektion und Bundespolizei