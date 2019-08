Polizei hob internationalen Autoschieber-Ring aus

Die steirischen Ermittler präsentieren der Öffentlichkeit ihren Erfolg gegen die organisierte Kriminalität.

Autos mit Wert von 3 Millionen Euro

Federführend beteiligt war das Landeskriminalamt Steiermark, das seit Jahren ermittelt. Bei den gestohlenen Fahrzeugen handelt es sich um Pkw im Wert von zusammengerechnet rund drei Millionen Euro, hieß es am Donnerstag auf APA-Nachfrage seitens der steirischen Polizei. Manche der Autos fielen bei Schwerpunktkontrollen in Spanien auf: Am Bahnhof in der Madrider Vorstadt Mostoles wurde eine ungewöhnliche und unregelmäßige Zunahme von Fahrzeugen aus Österreich beobachtet, berichteten spanische Medien. Die Ermittler stellten fest, dass manche der gestohlenen Fahrzeuge in Spanien angemeldet wurden.