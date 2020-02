Polizei findet Trick-Diebinnen von Bludenz

Die Vorarlberger Polizei hat drei Diebinnen ausgeforscht, die mit einer präparierten Tasche ihr Unwesen getrieben haben.

Bei den Verdächtigen handelt es sich um Russinnen im Alter von 48, 32 und 25 Jahren, die im Montafon bzw. in Innsbruck wohnen. Im August vergangenen Jahres hatten sie in einem Drogeriemarkt in Bludenz mithilfe der Tasche Waren im Wert von etwa 270 Euro erbeutet.