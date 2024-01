Polizei findet bei Grenzkontrolle Diebesgut im Wert von über 11.000 Euro

Am Donnerstagabend kam es am Grenzübergang Mäder zu einer aufsehenerregenden Entdeckung.

Ladendiebstähle

Die anschließende Untersuchung, die in Kooperation mit dem Landeskriminalamt Vorarlberg erfolgte, führte zu einem dringenden Verdacht gegen mindestens einen der Männer. Er steht im Zusammenhang mit einer Reihe von Ladendiebstählen in ganz Österreich. Infolgedessen wurde dieser Mann am Freitag in die Justizanstalt Feldkirch überführt.