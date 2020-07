Polizei am Bahnhof Dornbirn - Bauarbeiten laufen auf Hochtouren

Die Arbeiten an der neuen Polizeizentrale beim Bahnhof verlaufen nach wie vor nach Plan. Nach dem Abschluss der Baumeisterarbeiten im April erfolgen bereits der Innenausbau und die Arbeiten an der Fassade.

Die Stadt Dornbirn investiert rund sechs Millionen Euro in den Neubau, der anschließend an die Bundespolizei vermietet wird. "Rund 90 Prozent der Gewerke wurden bereits vergeben. Der Großteil der Aufträge ging an heimische Unternehmen", ergänzt Hochbaustadtrat Christoph Waibel. Das Projekt befindet sich im Zeitplan. Die Polizei wird gegen Ende dieses Jahres an den Bahnhof übersiedeln können.

Rund 26.500 Ein- und Aussteiger von Bus und Bahn gibt es an Wochentagen durchschnittlich am Bahnhof in Dornbirn. Pendler, Reisende, Passanten, aber auch Anrainer und Geschäftsleute der Umgebung sollen sich hier möglichst wohl und sicher fühlen. „Die Stadt Dornbirn stellt für das Bauprojekt ein Grundstück und das Gebäude zur Verfügung, das anschließend an den Bund weitervermietet wird. So kommt die Investition der Stadt nach und nach als Mieteinnahme zurück.