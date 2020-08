Polizei am Bahnhof: Baufortschritt liegt im Plan

Bis zum Jahresende soll die neue Polizeiinspektion beim Bahnhof Dornbirn bezogen werden können.

Dornbirn. Vom planmäßigen Baufortschritt konnten sich kürzlich Vertreter der Bundespolizei und der Stadt im Rahmen einer Besichtigung überzeugen. „Dass der Zeitplan für die neue Polizeiinspektion am Bahnhof Dornbirn trotz Corona Krise eingehalten werden kann, ist erfreulich. Das Baumanagement hat hier ganze Arbeit geleistet wofür ich mich bei allen Beteiligten bedanken möchte. Die neue Polizeizentrale bringt eine Aufwertung des gesamten Bahnhofareals und verbessert die Sicherheit rund um diesen wichtigen Verkehrsknotenpunkt,“ berichtet Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann. Der Einbau der technischen Anlagen und Leitungen wird in den kommenden Wochen weitgehend abgeschlossen sein. Bereits in Vorbereitung sind die Arbeiten für die Flächen im Innern des Gebäudes. Auch die Fassade wird in den kommenden Wochen fertig sein; anschließend erfolgt der Abbau des Baugerüsts. „Rund 90% der Gewerke wurden bereits vergeben. Der Großteil der Aufträge ging an heimische Unternehmen,“ ergänzt Hochbaustadtrat Christoph Waibel. Die Stadt Dornbirn investiert rund sechs Millionen Euro in den Neubau, der anschließend an die Bundespolizei vermietet wird.