Politikergehälter, ORF-Gebühren und blaue Klimapolitik

Der freiheitliche Nationalratsabgeordnete Thomas Spalt ist am Montag zu Gast in „Vorarlberg LIVE“.

Am Montag setzt VN-Politikredakteurin und Moderatorin Birgit Enter-Gerhold ihre Interviewreihe mit dem jüngsten Nationalratsabgeordneten aus Vorarlberg, Thomas Spalt von der FPÖ, fort. Der gelernte Maschinenbauer ist aktiv in der Feldkircher Stadtpolitik und seit November 2022 Abgeordneter. Als FPÖ-Kultursprecher wird er über seine Erfahrungen sprechen, auch zu kontroversen Themen wie Politikergehälter, ORF-Gebühr und Klimapolitik wird Spalt heute in „Vorarlberg LIVE“ befragt.