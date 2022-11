Politiker, Hobby-Teams spielten für den guten Zweck

22. Auflage des 24 Stunden Handball-Benefizevent von HC BW Feldkirch zugunsten der VN-Aktion Ma hilft und für das Schulheim Mäder.

FELDKIRCH. „Es war vollkommen richtig und froh darüber diese Megaveranstaltung wieder durchzuführen. Die Vorbereitungen sind zwar mit viel Zeitaufwand verbunden, doch der Traditionsklub ist der Wertschätzung für soziales Engagement gerecht geworden“, sagt Thomas Erlacher, seit vier Jahren Hauptverantwortlicher vom traditionellen 24 Stunden Handball-Benefizevent in der Feldkircher Reichenfeldhalle. Alle Funktionäre vom HC Sparkasse BW Feldkirch, die Mannschaften im Nachwuchs und Erwachsenen-Bereich sowie zahlreiche Eltern haben sich in den Dienst der guten Sache gestellt und ehrenamtlich für ein tolles Event auf sportlicher und sozialer Ebene gesorgt. Der Erlös dieses Benefiz-Handballturnier wird seit mehr als zwanzig Jahren karikatischen Zwecken wie der VN Aktion Ma hilft oder dem Schulheim Mäder, der Landessonderschule für körper- und mehrfachbehinderte Kinder gespendet. Auch bei der 22. Auflage des 24 Stunden Handballevent in Feldkirch wird der VN-Aktion Ma hilft und dem Schulheim Mäder eine Summe von rund 1200 Euro im Rahmen des Handballderby der Frauen zwischen Feldkirch und Dornbirn im Februar nächsten Jahres übergeben. Mehr als 50.000 Euro hat der HC BW Feldkirch bei dieser Veranstaltung schon an die sozialen Einrichtungen übergeben können. Das Highlight des Event ist jedes Jahr das Spiel der Kinder des Schulheim Mäder mit den Politikern der Stadt Feldkirch plus der Mithilfe von Spielerinnen des HC BW Feldkirch. Feldkirch Bürgermeister Wolfgang Matt, Vizebürgermeister Daniel Allgäuer, den Stadträten Wolfgang Flach, Benedikt König, Thomas Spalt, Georg Oberndorfer, den Ortsvorstehern Elisabeth Pucher, Fredi Himmer und Silvia Fröhle ließen es sich nicht nehmen etwas mehr als eine Viertelstunde zusammen mit den Kindern vom Schulheim Mäder Handball zu spielen, wobei der Spaßfaktor nicht zu kurz gekommen ist. Weitere Höhepunkte in der Reichenfeldhalle waren eine Lehrlings-Handball Challenge auf dem Parkett mit dem Sieger Hirschmann Automotive in Rankweil-Brederis, kleinere und größere Mittelbetriebe aus ganz Vorarlberg spielten Handball gegeneinander und zum Abschluss stand der Familientag des Nachwuchses und deren Schnuppertraining zusammen mit den Handballern von Blau-Weiß im Vordergrund. Für musikalische Höhepunkte und gute Laune sorgte die Band „Mir drei“ sowie ein DJ.VN-TK