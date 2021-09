Politik will 300-Franken-Freigrenze auf 50 reduzieren

Die Schweiz will den Einkaufstourismus über die Grenze nach Österreich und Deutschland eindämmen. Auch die zweite Parlamentskammer hat jetzt zugestimmt, den Freibetrag für mehrwertsteuerfreie Einkäufe deutlich zu senken.

Neu sollen Schweizer statt um 300 Franken (rund 277 Euro) nur noch um 50 Franken im Ausland einkaufen dürfen, ohne auf ihre Einkäufe in der Schweiz Mehrwertsteuer zahlen zu müssen. Die Grenzkantone St. Gallen und Thurgau verlangen das in einer Standesinitiative. Wann die Maßnahme umgesetzt wird, ist noch offen.

"Staat gehen 700 Millionen Franken Steuereinnahmen verloren"

Schweiz erhofft sich Belebung des Geschäfts

Weil die Preise in der Schweiz höher sind, als in den Nachbarländern, kaufen viele Leute aus Grenzregionen in Deutschland, Österreich, Italien oder Frankreich ein. Wer in der Schweiz lebt, kann sich bei Einkäufen in der EU die gezahlte Mehrwertsteuer erstatten lassen. Möglich ist das, weil die Schweiz nicht in der EU ist.