Politik hautnah: Besuch im Europaparlament

Die Schüler der achten Klassen des BG Dornbirn erlebten eine spannende Exkursion nach Straßburg.

Am Nachmittag standen dann die Führung im Parlament und der Besuch der Plenardebatte auf dem Programm. Die Einführung in der Dauerausstellung „parlamentarium Simone Veil“, die über das Parlament und die Abgeordneten auf zeitgemäße Art, in einem 360 Grad-Kinosaal, informierte, war vor allem technisch beeindruckend. Das Informationsgespräch mit einem Referenten des Besucherdienstes, John Albrecht, bot einen spannenden und auch persönlichen Einblick in den Berufsalltag eines Mitarbeiters Vorort.