POKERN FÜR DEN GUTEN ZWECK: 5. Charity-Pokerturnier von Roundtable

„Ihre Einsätze bitte!“ heißt es auch heuer wieder beim diesjährigen Charity-Pokerturnier am 8. November 2018 - organisiert von Round Table 16 Bregenz und Round Table 27 Feldkirch.

Bei diesem attraktiven Turnier im Casino Bregenz geht es nicht nur um den Spaß an der Sache, sondern auch um den Guten Zweck, denn der Reinerlös kommt benachteiligten Menschen in Vorarlberg zu Gute.

18.00– 18.30 Uhr: Sektempfang mit Registrierung der Spieler 18.30 – 19.00 Uhr: Spielerklärung 19.00 Uhr: Turnierbeginn Buy in: € 150,00 (davon gehen 50€ in den Preispool) Anmeldung: sekretaer.rt16@gmail.com

Organisiert wird die Veranstaltung bereits zum 5. mal von den beiden Serviceclubs Round Table Bregenz und Round Table Feldkirch. Round Table ist ein Club junger Männer im Alter zwischen 18 und 40 Jahren mit dem Ziel, das freundschaftliche und gesellschaftliche Leben am jeweiligen Wohnort zu fördern und durch Serviceaktivitäten in Not befindlichen Menschen zu helfen.