Zeitlose Bildkompositionen der Wüste Namib aus der Vogelperspektive. Der liechtensteinische Fotograf Roland Blum richtet sein Kameraobjektiv auf die Strukturen und Formen der faszinierenden Landschaft im Südwesten Afrikas.

Eine Auswahl davon zeigt der Künstler bis 17. Dezember in der Johanniterkirche Feldkirch. Der Schweizer Musiker Thomas Mejer interpretiert diese Kunstwerke kongenial am Alt- und am Kontrabass-Saxophon.

Ein Sonntagmorgen für alle Sinne ist garantiert. Sonntag, 23. Okt. 22, 11 Uhr Johanniterkirche Feldkirch Dauer der Ausstellung: 25. Okt. bis 17. Dez. 22 Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr Samstag: 10 bis 14 Uhr

Roland Blum, geb. 1966 in Grabs/ Liechtenstein, lebt und arbeitet in Schaan. Er studierte Musik an der Jazzschule und am Konservatorium in Luzern. Sein Hauptwerk sind abstrakte Luftfotografien. Sie wurden bei diversen internationalen Wettbewerben ausgezeichnet und sind derzeit auch bei der Biennale in Venedig im Pavillon von Namibia zu sehen.

Thomas Mejer, geb. 1961 in Luzern/ Schweiz. Studierte Saxophon und Komposition in Luzern und Großbritannien. Er unterrichtet an der Hochschule Musik Luzern u.a. Musikgeschichte und Improvisation. Seine Kompositionen wurden u.a. vom Allegri Quartett GB, BBC Singers GB, Ny Dansk Saxofon Kvartett DK und dem Vision Saxofon-Quartett USA aufgeführt.