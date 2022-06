Podestplätze für RV Dornbirn Mountainbiker

RVD-Biker mischten Turnier in Oberösterreich auf.

Dornbirn. Kürzlich fand der Schartner Bombe Mountainbike Grand Prix in Windhaag in Oberösterreich statt. Die RV Dornbirn Mountainbiker mischten kräftig bei den international besetzten Rennen mit – die erfolgreiche Ausbeute am Ende: Vier Podestplätze und zahlreiche Top- Ten-Platzierungen.

Das „berühmt-berüchtigte“ Mountainbike-Rennen in Windhaag hatte es wahrlich in sich. Die anspruchsvolle Strecke, die vor allem durch ihre aufsehenerregende Location rund um eine Burgruine führt, hielt wieder für alle Altersklassen viel bereit. Sprünge, steile Anstiege sowie herausfordernde Downhills und für die älteren Biker das einzigartige „Höllen-Loch“, bei dem man mit 200 Puls wahrlich den Einstieg zur Hölle wagen muss, denn die Lenker passen gerade noch durch. „Wer Angst hat, hat schon verloren“, meinte die Tagessiegerin Laura Stigger nach dem Damen Elite- Rennen.

Am Sonntag gingen die jüngeren RV Dornbirn Biker bei heißen Wetterbedingungen an den Start. Auch hier wurde das Können gezeigt und gekämpft bis zum Schluss. Die Ergebnisse bei dieser anspruchsvollen Strecke und dem starken Teilnehmerfeld konnten sich ebenfalls sehen lassen: In der Kategorie U11 schaffte es Jakob Freuis auf den erfreulichen 2. Rang, Ella Bösch beendete das Rennen nach einem schweren Sturz bei der Schanze auf Rang 5. In der Kategorie U13 fuhr Ida Sophie Schneider mit Rang 8 unter die besten 10. In der stark besetzten Kategorie U15 fuhren folgende Athleten unter die Top Ten: 3. Paul Kresser, 6. Paul Freuis und Emila Bösch sowie 7. Linus Fink. Mit fast einer Stunde Fahrzeit pedalierte Simon Luser auf Rang 10 in der Kategorie U17.