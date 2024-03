"Plötzlich wurden wir hin und her geschleudert" - Bergungsarbeiten nach Busunfall laufen

Nach dem schweren Busunfall mit mehreren Toten und Verletzten auf der Autobahn 9 bei Leipzig sind die Bergungsarbeiten angelaufen. Ein Bergekran sei vor Ort, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwochabend.

Ein Doppelstockbus des Anbieters Flixbus, der von Berlin nach Zürich fahren sollte, war am Mittwoch zwischen der Anschlussstelle Wiedemar und dem Schkeuditzer Kreuz von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Die Polizei sprach von mehreren Toten und etwa 20 Verletzten. Warum der Bus nach rechts von der Fahrbahn abkam, blieb auch am Abend noch unklar.

Unruhige Fahrt endet in Unfall - eine Mutter berichtet

Die Reise einer Familie in die Schweiz nahm einen dramatischen Verlauf, als der Bus, in dem sie saßen, verunfallte. Laut einer Passagierin, die mit der "Leipziger Volkszeitung" sprach, war die Fahrt von Beginn an problematisch. Der Busfahrer habe die Route verfehlt und musste abrupt bremsen, während er sich zudem am Steuer mit einem Kollegen stritt. "Plötzlich wurden wir hin und her geschleudert, dann wurde mir schwarz vor Augen," erinnert sich die Mutter, die mit ihren drei Kindern unterwegs war.