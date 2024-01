Plötzlich lag ein Flugzeugteil im Garten von Bob Sauer

Das Kabinenteil einer Boeing 737 Max, das während eines Flugs in den USA abgerissen war, ist gefunden worden.

Ein Lehrer in der Stadt Portland (Oregon) habe das abgestürzte Flugzeugteil in seinem Garten entdeckt, teilte Jennifer Homendy von der US-Behörde für Transportsicherheit (NTSB) am Sonntagabend (Ortszeit) in einer Pressekonferenz mit.