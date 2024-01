Kabinenteil im Flug abgerissen: iPhone überlebt 5.000-Meter-Sturz aus Flugzeug

Ein iPhone, das aus einer Boeing während eines Flugunfalls fiel, bleibt nach einem 5.000 Meter tiefen Sturz nahezu unbeschädigt.

Ein Flugzeug der Alaska Airlines musste am Freitag im Nordwesten der USA notlanden, nachdem ein Fenster und ein Teil des Rumpfes im Steigflug geborsten waren. Doch das Erstaunlichste an diesem Vorfall war der Fall eines iPhones aus der Passagierkabine, das aus einer Höhe von 5.000 Metern unversehrt blieb.

Kurioser Fund: Gerät in (fast) perfektem Zustand

Ein Mann fand das iPhone am Sonntag am Straßenrand im nordwestlichen US-Bundesstaat Washington. Trotz des Sturzes zeigte sich das Gerät in fast perfektem Zustand, lediglich die Anschlussstelle für das Ladekabel war beschädigt. Der Finder kontaktierte daraufhin die Verkehrssicherheitsbehörde NTSB.