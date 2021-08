Playoffs beginnen für die Indians

Dornbirns Baseball-Team will am Wochenende gegen Wien unbedingt punkten.

©BSC

Die Indians kämpfen um den Finaleinzug.

Dornbirn. Mit zwei Auswärtsspielen gegen die Vienna Metrostars beginnen am kommenden Samstag die Playoffs für Dornbirns Baseball-Team. Die Indians stehen zum fünften Mal in Folge in den Playoffs und haben sich wie bereits in den letzten Jahren durch den Gewinn der Division West die direkte Teilnahme im Halbfinale gesichert.

Das Halbfinale wird im best-of-5 Modus ausgetragen. Die Serie beginnt mit zwei Spielen in Wien und wird nach einer dreiwöchigen Pause aufgrund der Europameisterschaft am letzten September- Wochenende in Dornbirn fortgesetzt.